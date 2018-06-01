وذكر متجر دايمارو أنه سحب عرضه لمشاركة شركة ناتورايل، وهي شركة مستوردة مقرها في طوكيو متخصصة في النبيذ من الجولان، وهو ذو قيمة عالية بين خبراء التذوق، في معرض في شهر مايو.

وقال إن القرار كان فقط للفعالية ولا يعكس موقف الشركة السياسي، لكن المتحدث باسمه أقر بأنه لا يمكن تجاهل القضايا الجيوسياسية.

وذكر ناتورايل أن النبيذ يتم إنتاجه واستيراده بشكل قانوني، ووصف دايمارو بأنه يمارس السياسة ، قائلا إنه يمكن أن يؤدي إلى مشاعر معادية لإسرائيل.

واحتلت إسرائيل الهضبة من سوريا في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وضمتها إليها في عام 1981، وتعتبرها الولايات المتحدة وآخرون منطقة متنازع عليها.