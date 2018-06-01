وأظهر تسجيل مصور، الأربعاء الماضي، راكب الدراجة وهو يحاول تحطيم زجاج السيارة للنيل من سائقها، ووجه ضربات عدة دون جدوى، قبل أن يهرب السائق من الباب الثاني الأمامي.

وبينما كان يحاول سائق السيارة الهرب اصطدم بسيارة أخرى أعاقته عن الهرب من مكان الحادث، الأمر الذي مكن مهاجمه من تسديد عدة ضربات إلى سيارته مستخدما السكين، الذي كان بيده.

ويأتي الهجوم في وقت انتشرت ظاهرة التعدي على المشاة في لندن بالسكاكين في الآونة الأخيرة، حيث أدت هذه الهجمات إلى مقتل 43 شخصا هذا العام.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الضحية يبلغ من العمر 19 عاما، ولم تسجل أي إصابات من جراء الحادث الذي لا تزال التحقيقات بشأنه مستمرة.