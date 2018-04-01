وستستخدم فيليبا كرادوك زهورا تنمو بشكل موسمي حول قصر وندسور لتزيين المكان الذي سيقام فيه الاحتفال ومن بينها زهور الحدائق والفاوانيا والزهور القمعية.

ومن بين زبائن كرادوك مصمم الأزياء الكسندر مكوين ومجلة فوج البريطانية.

وسيقام حفل زفاف الأمير هاري حفيد الملكة اليزابيث، والذي يأتي في المركز الخامس في الترتيب على العرش، وماركل نجمة الدراما التلفزيون الأميركية سوتس في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

وقالت كرادوك إن "العمل معهما يمثل متعة مطلقة.

وأردفت: "التصميمات النهائية ستمثلهما كزوجين وهو ما أطمح دائما لتحقيقه في عملي وتأتي في المقدمة الاستعانة بالمصادر المحلية و الموسمية والموجودة دائما في البيئة".

وبعد حفل الزفاف ستوزع الزهور على الجمعيات الخيرية.

ودعا الأمير هاري 33 عاما وماركل 36 عاما 600 شخصية لحفل زفافهما على الرغم من أن أسماء المدعوين مازالت في طي الكتمان.