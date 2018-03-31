وجاء حشد منهم إلى كنيسة سانت ماري الكبرى الخاصة بالجامعة في مدينة كامبريدج لحضور القداس الذي يقام تكريما لهوكينغ، الذي توفى في الرابع عشر من مارس عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال أبناء هوكينغ، لوسى وروبرت وتيم، إنهم اختاروا إقامة المراسم فى كامبيردج لأنها "المدينة التي أحبها وأحبته كثيرا".

وتم تشخيص حالة هوكينغ في عمر 21 عاماً بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الجانبي" أو "إيه.إل.إس"، وهو شكل من أشكال أمراض الأعصاب الحركية غير قابل للشفاء، وجعله مقعداً، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 مارس عن عمر ناهز 76 عاماً.