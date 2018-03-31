<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MC376P" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
  • الخارجية الروسية: تم إبلاع لندن بضرورة سحب أكثر من 50 دبلوماسيا من بعثتها في روسيا
­
­
­