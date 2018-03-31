واشنطن تطالب بسجن ملياردير بعد "رشوة بالأمم المتحدة"
وقدم ممثلون للادعاء طلبهم في مذكرة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، الذي تضمن أيضا المطالبة بتغريم نغ مليوني دولار.
وجاء هذا الطلب بعد 4 أسابيع من حث محامي نغ بأن يكون الحكم، الذي يصدر على موكلهم (69 عاما)، هو الفترة التي قضاها محتجزا بالفعل والسماح له بالعودة إلى أسرته في الصين.
ومن المقرر أن يصدر في رنون برودريك قاضي المحكمة الجزئية الأميركية الحكم عليه في 11 مايو.
وأدين نغ في كل الاتهامات الستة، التي وُجهت له ومن بينها الرشوة وغسيل أموال والفساد بعد محاكمة استمرت 4 أسابيع ومداولات لهيئة المحلفين لم تستغرق سوى أقل من يوم.
واتهمه ممثلو الادعاء بدفع رشا تعدت المليون دولار لمسؤولين، بينهم جون آش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الراحل.
وقالوا إن نغ كان يأمل بأن يمهد مركز المؤتمرات، الذي لم يشيد على الإطلاق، الطريق أمام إقامة مساكن فاخرة وفنادق ومركز تجاري وموانئ ومهبط للطائرات الهليكوبتر ليحول مكاو إلى "جنيف آسيا" ويكسبه شهرة وثروة أكبر.
وسُمح لنغ بالإقامة في شقته في مانهاتن تحت حراسة طوال اليوم، وبكفالة قدرها 50 مليون دولار، وكان نغ قد اعتُقل في 2015.
بعد 5 سنوات.. ملالا عادت إلى وطنها
ووسط إجراءات أمنية مشددة، هبطت يوسفزاي مع والديها على وادي سوات على متن مروحية عسكرية، ثم هبت إلى منزلها حيث تعتزم مقابلة أصدقائها وأقاربها.
وكانت السلطات عززت تدابيرها الأمنية في مينغورا في اليوم السابق لوصولها.
وطلبت يوسفزاي (20 عاما) من السلطات السماح لها بالذهاب إلى مينغورا وقرية شانغلا في وادي سوات، حيث بنيت مدرسة بتمويل من صندوق ملالا.
وقال عمها محمود الحسن إن يوسفزاي وأسرتها ليسوا خائفين من الذهاب لوادي سوات التي أصابها فيها مسلحو طالبان قبل 6 سنوات.
وفي أكتوبر 2012، قفز قاتل من حركة طالبان داخل حافلة المدرسة وصاح: "من هي ملالا؟" وأطلق النار على رأسها.
واستُهدفت ملالا لأنها تحدثت عن التعليم في بلدتها في مينغورا في وادي سوات.
وكانت يوسفزاي في الرابعة عشرة عندما أطلق النار عليها، لكنها تشعر بالسعادة منذ ذلك الحين وهي تقول لطالبان إنهم بدلا من إسكاتها، باتوا سببا في شهرتها.
وعقب تلك الحادثة ألفت يوسفزاي كتابا وألقت كلمة في الأمم المتحدة والتقت بلاجئين.
وقالت تلميذات في بلدة يوسفزاي إنهن متشوقات لرؤيتها.
500 طائرة "بدون طيار" في سماء أبوظبي
جاء العرض في إطار فعاليات "مهرجان أم الإمارات" بمناسبة عام زايد.
وطافت الطائرات فوق منطقة الكورنيش في أبوظبي مشكلة لوحة ضوئية ملونة ومبهرة أثارت إعجاب الآلاف من زوار المهرجان.
وتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان " أم الإمارات " المقام على كورنيش أبوظبي والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة ويستمر لمدة 10 أيام.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "تتميز نسخة هذا العام من "مهرجان أم الإمارات" بتزامنها مع " عام زايد.. والذي كان له السبق في الكثير من ميادين تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع".