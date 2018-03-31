جاء العرض في إطار فعاليات "مهرجان أم الإمارات" بمناسبة عام زايد.



وطافت الطائرات فوق منطقة الكورنيش في أبوظبي مشكلة لوحة ضوئية ملونة ومبهرة أثارت إعجاب الآلاف من زوار المهرجان.



وتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان " أم الإمارات " المقام على كورنيش أبوظبي والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة ويستمر لمدة 10 أيام.



وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "تتميز نسخة هذا العام من "مهرجان أم الإمارات" بتزامنها مع " عام زايد.. والذي كان له السبق في الكثير من ميادين تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع".