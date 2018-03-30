وصوت مجلس النواب، الجمعة، بأغلبية 93 صوتا على وقف جزء من المخصصات المالية يقدر بستة وأربعين ألف يورو (57 ألف دولار) لمرة واحدة، من إجمالي مخصصاته المالية السنوية والمقدرة بثلاثمائة ألف يورو.

وصدر القرار رغم خطاب مؤثر أرسله شقيق الملك فيليبي (54 عاما)، قال فيه إنه لم ينل الفرصة مطلقا لاختيار العمل المنوط به.

ونقلت أسوشيتد برس عن باتريك ديفال زعيم حزب "في إل دي" الليبرالي قوله إن الأمير يتعين عليه قبول الشروط المصاحبة للمخصصات المالية، "أو يرفض المخصصات (بعدها) هو حر يستطيع فعل ما يريد".