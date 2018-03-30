وقالت صحيفة "ليجال ديلي" الصينية الرسمية، الجمعة، إن في تقرير بشأن الحملة التي نفذتها جمارك شنتشن وهونغ كونغ إن السلطات ضبطت 26 شخصا للاشتباه بأنهم استخدموا طائرات دون طيار لنقل هواتف آيفون جرى تجديدها، تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون يوان.

وقالت الصحيفة نقلا عن مؤتمر صحفي عقدته جمارك شنتشن الخميس "هذه أول حالة يجري اكتشافها في الصين تستخدم بها طائرات دون طيار في جرائم تهريب عبر الحدود".

ونقل التقرير عن الجمارك أن المهربين كانوا يعملون عادة بعد منتصف الليل ولم يكن الأمر يتطلب سوى بضع ثوان لنقل حقائب صغيرة تحوي الواحدة منها أكثر من 10 هواتف آيفون باستخدام طائرات بلا طيار.

وأضاف التقرير أن الشبكة كان يمكنها تهريب ما يصل إلى 15 ألف هاتف في الليلة الواحدة.