وقال مايكل أفيناتي محامي دانيالز إنه يخطط لإعادة تقديم الطلب، ما إن يقدم مايكل كوهين محامي ترامب ردا رسميا على دعوى دانيالز التي تحاول إلغاء اتفاق وقعته العام الماضي ويقضي بالتزامها الصمت في ما يتعلق بترامب.



وقال أفيناتي الذي تضمن طلبه استدعاء الرئيس ترامب ومحاميه كوهين لمدة ساعتين للإدلاء بإفادتهما، إن الأخيرين من المتوقع أن يدفعا لإحالة القضية على التحكيم الخاص "لإخفاء الحقائق عن الرأي العام". حسب فرانس برس.



وقال أفيناتي على تويتر في رد على حكم القاضي إس. جيمس اوتيرو "نحن نتوقع هذا في أي وقت".



وأشار أوتيرو إلى أنه بالرغم من أن ترامب وكوهين أعلنا عن نيتهما اللجوء إلى التحكيم، إلا أنهما لم يتقدما بطلب حتى الآن.



وأضاف "إذا تم تقديم التماس من هذا النوع، فإن عددا من الأسئلة التي أثارها طلب دانيالز يمكن إيجاد إجابات لها في الالتماس، ما يحد من الحاجة لمزيد من الاستكشاف حول هذه المواضيع".



وتابع "وإذا لم يتم تقديم هذا الالتماس أبدا، فإن طلب المدعي يصبح موضع نقاش. وبناء عليه فإن اقتراح طلب المدعي سابق لأوانه ويجب رفضه".



وروت دانيالز في مقابلة مع الصحافي أندرسون كوبر ضمن برنامج "60 دقيقة" تم بثها الأحد على شبكة "سي بي اس" أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب مرة واحدة فقط في يوليو 2006 ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف عام وعلى ولادة ابنه بارون سوى أربعة أشهر.



وقال البيت الأبيض الاثنين، إن ترامب "نفى بقوة ووضوح وباستمرار" المزاعم بشأن إقامته علاقة جنسية مع دانيالز.