وقالت الوزارة في بيان إنه بعد تقصي وتحر تبين لها تسرب مادة الكيمياء عبر وسائط متعددة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة امتحان المادة في وقت لاحق تحقيقا للعدالة بين الطلاب.

وأضاف البيان أن الوزارة والجهات الأمنية ستلاحق المتورطين في هذه الجريمة حتى يقدموا للسلطات المختصة .

ونقلت صحيفة "سودان تايمز" أن موجهة الكيمياء بمحلية أمبدة عثرت على نسخة من امتحان الفيزياء قبل ساعة من الموعد المحدد للامتحان وأخطرت زملائها بأن الامتحان قد جرى تسريبه.

وأضافت: "امتحان الكيمياء نشر في جروب الردم، والدعم السريع، والسائحون بخط اليد مصحوب بالإجابات النموذجية.

وذكرت المسؤولة السودانية إنها أخطرت المدير الفني للمحلية عندما جاء لتفقد المراكز.

وكان معلمون سودانيون قد ذكروا في وقت سابق أن بعض امتحانات الشهادة السودانية كشفت قبل موعدها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وطالبوا وزارة التربية بإعادة كل امتحانات الشهادة التي طالتها شبهة كشفها لبعض الطلاب قبل موعد الامتحان.

واختلفت الأوقات- حسب المعلمين- التي نشرت فيها تسريب الامتحانات ومعها الإجابات النموذجية في مجموعات بالفيسبوك، فبعضها جرى نشرها في الثانية صباحاً وبعضه تم نشرها وقت صلاة الفجر.