وكانت طائرة تابعة لشركة "جيرمانيا" الألمانية للطيران قد اصطدمت وهي تسير إلى الوراء عند خروجها من موقفها، بطائرة تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن ذيل طائرة الإيرباص الألماني اصطدمت بطائرة البوينغ الإسرائيلية المتوقفة قربها، مما ألحق بعض الأضرار بالطائرتين.

وأظهر الفيديو الطائرتين بعد أن اصطدمتا ببعضهما من الخلف، فيما يتم إنزال الركاب، الذين لم يتعرضوا لإصابات، بحسب ما أفادت مصادر ملاحية.

يذكر أن السلطات الملاحية فتحت تحقيقا حول الحادث الذي قالت التقارير الأولية إنه لم يسفر سقوط ضحايا، واقتصرت الخسائر على أضرار في الطائرتين.