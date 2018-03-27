وقالت الوزارة في بيان: "جاء الاختيار بهدف ضخ دماء جديدة في إدارة المهرجان، مما ينعكس بالإيجاب على الحياة الفنية والثقافية في مصر، وذلك نظرا لما يمتلكه حفظي من رؤى إبداعية وأفكار مبتكرة ومتجددة على المستويين الفني والإداري، إضافة إلى علاقاته الفنية القوية إقليميا وعربيا ودوليا".

ويتولى حفظي (43 عاما) رئاسة المهرجان الأقدم عربيا خلفا للناقدة ماجدة واصف، فيما احتفظ الناقد والإعلامي يوسف شريف رزق الله بمنصب المدير الفني للمهرجان.

وكتب حفظي السيناريو لمجموعة من الأفلام المصرية الكبيرة مثل (السلم والثعبان) و(ملاكي إسكندرية) و(فتح عينيك) و(أسوار القمر) و(45 يوم) و(التوربيني).

ومن أبرز ما قدم بمجال الإنتاج السينمائي أفلام (زي النهاردة) و(تيتو) و(العالمي) و(فرش وغطا) و(وردة) و(اشتباك) و(هيبتا) و(علي معزة وإبراهيم).

وتأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 1976، وتتابع على رئاسته مجموعة من الممثلين والنقاد، منهم الكاتب الصحفي كمال الملاخ، والكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، والممثل حسين فهمي، والممثل عزت أبو عوف والناقد سمير فريد.