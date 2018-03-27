وأطلق السائق على نفسه اسم "سايمون"، وذلك بعدما كان يعيش حياته بشكل عادي كرجل مع زوجاته السابقات، في بلدة "والسال" البريطانية.

لكنه لم يعد قادرا على إخفاء معاناته، وبدأ يرتدي ملابس الفتيات، حيث قال "حاولت أن أتعايش مع ما كنت عليه.. لكنني لم أنجح في هذا الأمر".

وتابع أنه يبلغ حاليا من العمر 71 سنة، وأنه قرر الانفصال عن زوجته الثالثة والخضوع لعملية تغيير الجنس خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف "أعيش حياتي الآن كأي امرأة، ومن لا يعرفني لن يلعم أبدا أنني كنت رجلا لسبعة عقود".