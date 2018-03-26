وأكد قصر "كنسينغتون"، مقر العائلة المالكة البريطانية، من خلال حسابه على "تويتر"، بأن الدعوات قد طبعت بحبر أميركي على ورق إنجليزي، وذلك في إشارة إلى جنسية كل من الأمير وعروسته الأميركية.

وبحسب موقع "تايم"، فإن بطاقات الدعوة مذهبة حول الحواف، وقد صنعت باستخدام آلة طباعة تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار الموقع إلى أن عملية طباعة بطاقات الدعوة للزفاف الملكي تحيطها السرية، وقد أشرفت عليها مطبعة "برنارد آند ويستوود"، التي لم تكشف عن تكاليف طباعة البطاقات أو التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمواصفاتها، إلا أن تقديرات خبراء في مجال الطباعة تشير إلى بلوغها ما يتراوح بين 10 إلى 36 ألف دولار أميركي.



واعتمدت طريقة الحفر بطباعة الدعوات، وهي تتطلب جهداً أكبر، وتستخدم معها مواد عالية الجودة، ويدخل العنصر البشري فيها لمراقبة دقة الألوان وتوزيع الحروف على نحو متساو.