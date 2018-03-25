والتقط المصور مايك ميتشل، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما حينئذ، صور عروض الفرقة في واشنطن كولوسيوم ومركز بالتيمور المدني عام 1964.

كما التقط صورا للفريق الذي اشتهر باسم (فاب فور) في مؤتمر صحفي قبل العرض، ولدى وصولهم إلى محطة الاتحاد.

وبيعت نحو 400 صورة سلبية (نيغاتيف) مع حقوق الطبع في مزاد أوميغا السبت شمال غربي إنجلترا.