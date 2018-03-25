وأوضح مسؤول في خفر السواحل أن احتمالات الإنقاذ جيدة، حيث لم تظهر على العبارة أي علامات غمر بالمياه، أو فقدان توازن على الرغم من التصادم الذي وقع الأحد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول أن 4 سفن تابعة لخفر السواحل، وكذلك السفن المدنية القريبة تتقدم نحو العبارة للمساعدة في عملية الإنقاذ.

يذكر أن المنطقة لا تبعد عن المكان الذي غرقت فيه عبارة أخرى عام 2014، حيث قتل أكثر من 300 شخص.