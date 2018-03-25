وتكرر هذا المشهد مرارا في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في دار الأوبرا بسيدني، وقوس نيودلهي العظيم، وأبراج بتروناس في كوالالمبور، وقلعة إدنبره في اسكتلندا، وأطفأت تلك البنايات أضواءها في دعوة عالمية للوحدة بشأن أهمية معالجة تغير المناخ.

وبدأت فعالية ساعة الأرض في سيدني عام 2007، وانتشرت بعد ذلك في أكثر من 180 دولة بمشاركة ملايين الأشخاص، الذين يطفئون مصابيح غرفهم ومكاتبهم.

وقال عمدة باريس، آن هيدالغو، إن أضواء 300 بناية في باريس أطفئت في "رسالة عالمية"، فيما قال وزير البيئة الهندي، هارش فاردهان، إن هذه الساعة "فرصة" لتحويل "ثقافة الاستهلاك وتغيير السلوك نحو الاستدامة".