فالمدينة عندما تستقبلك من أي اتجاه، تجد معارض الموبيليا الدمياطي، التي تلبي حاجة مختلف الطبقات، ترحب بك مع أسعار تبدأ بمئات الدولارات، وتتجاوز عشرات الآلاف.

والتقت "سكاي نيوز عربية"، الحاج أحمد مناديلو، أحد أبناء الصنعة، التي ورثها أبا عن جد.

ومع بداية طوافنا على الورش، وقفنا أمام إحداها، وقال مناديلو: "في البدء كانت ورشة صغيرة داخل إحدى البنايات الحديثة، وخلف مكتب خشبي بسيط كان يجلس وأمامه كوب الشاي وإلى جواره "الشيشة المخصوص" رجل في العقد الرابع من عمره يدعى حمادة السيد تتلخص مهنته في تصميم الأثاث، سواء كان التصميم من ابتكاره أو نقله عن مجلات الأثاث الكبرى.

وتحدث معنا حمادة السيد، وهو يواصل نقل الرسومات على الورق المقوى، قبل أن يقوم بتفريغه تمهيدا لتسليمه لصنايعية الحفر والأركيت لتحويله لقطع أثاث متميزة.

ويقول حمادة: "والدي واحد من شيوخ المهنة وعنه أخذت أنا وإخوتي "سر الصنعة " هو الآن لا يستطيع العمل، لكن أنا واخواتي، ومن بيننا موظفون، لكن هذه هي مهنتنا التي نحبها ونتقنها.

ويواصل حمادة حديثه معنا بعد أن انتهى من رسم " مسطرة " لطاولة حجرة صالون: "بعد أن أنتهي من التصميم تبدأ مرحلة التصنيع وأغلب هذه التصميمات لأبناء دمياط تماما كما هو الحال مع التصنيع".

ويكمل الحديث شقيقه ماجد، الذي يعمل مدرسا، لكنه يمارس عمله في النجارة كغالبية أبناء دمياط: "نحن في دمياط لدينا أمهر صناع الأثاث وهذه ليس ادعاء بل هذه شهادة كل زبائننا من الدول العربية والأجنبية".

ويرجع ماجد ذلك لفكرة توريث المهنة من الآباء للأبناء، مما يضمن بقاء "الصنعة" مع إضافة التعليم والاطلاع على فنون صناعة الأثاث في العالم.

ويرد مرافقنا، الحاج أحمد مناديلو: "أنا شخصيا أعمل في هذا المجال كغالبية أبناء العائلة وشاركت في معارض كثيرة وكانت الموبيليا الدمياطي تخطف أبصار الزبائن وتطلب بالاسم في الخارج".

ورشة أخرى

وتركنا الورشة الصغيرة وانتقلنا إلى ورشة أخرى أكثر اتساعا في الشارع المجاور، ويشير مناديلو خلال حديثه إلى منشار كهربائي ومنشار أركيت و5 عمال مهمتهم الأساسية قطع الأخشاب ونحتها، لتصبح قطع أثاث يجري تجميعها باستخدام الغراء مع التثبيت بالمسامير الصغيرة.

ثم أشار إلى الجهة المقابلة، وفيها ورش أخرى لتنجيد الأثاث وأخرى لدهان الموبيليا وثالثة "للمذهباتي"، وهو الشخص المسؤول عن وضع الرقائق المذهبة على قطع الأثاث، حتى يأخذنا صاحب الورشة في جولة للمرحلتين قبل الأخيرة والأخيرة قبل انتقال قطع الأثاث للمعارض، حيث تباع في دمياط أو غيرها من المحافظات المصرية أو تجهيزها لتصديرها في الخارج.

ويضيف" "أنا عملت سنوات عدة في دبي وكان يعمل معي عمال من جنسيات مختلفة جميعهم كانوا يقدرون الأثاث الدمياطي ويقدرون قيمة العامل المصري ومهاراته".

والواقع أن هذا أمر صحيح فرغم أن عمر مهمة صناعة الأثاث في دمياط لا تتجاوز قرنا واحدا، إلا أنها تمكنت من تبوأ مكانة بارزة في صناعة الأثاث، فهي مسؤولة عن إنتاج نحو ثلثي ما تنتجه مصر من الأثاث، بواقع نحو 400 ألف حجرة، وفقا لمناديلو.

ويتوقع العاملون في صناعة الأثاث أن يتضاعف هذا العدد بعد ان تبدأ مدينة الأثاث في دمياط في استقبال الورش والمصانع الجديدة، حيث من المتوقع افتتاحها بكامل طاقتها خلال العام الجاري.

وقصة صناعة الأثاث في دمياط بدأت مطلع القرن العشرين، ومع انتصاف القرن أخذت ورش تصنيع الأثاث في الانتشار داخل شوارع وحواري المدينة، فاكتسبت الصناعة زخما جعلها واحدة من أهم مراكز صناعة الأثاث في العالم، فضلا عن تميز العمال فيها بالانضباط والحرص على العمل، وهي تكاد تكون ميزة خاصة لأبناء دمياط الموصوفة بأنها واحدة من أكثر المحافظات ثراء.

تركنا منطقة الورش بعد أن ودعنا مضيفينا وتوجهنا إلى مقر الغرفة التجارية للقاء رئيس مجلس إدارتها، محمد الزيني، الذي أكد لنا أن هناك انتعاشا في تجارة الأثاث سواء داخل السوق المحلي أو في التصدير بعد سنوات من التراجع النسبي.

وأضاف الزيني أن الأوضاع في دمياط باتت مهيأة لانطلاقة جديدة لصناعة الأثاث بعد افتتاح مدينة الأثاث، التي ستضم نحو 300 وحدة إنتاجية لمختلف التخصصات، فضلا عن إنشاء مصانع للصناعات المكملة، وهو ما يفتح أبوابا جديدة للرزق لأبناء المدينة.