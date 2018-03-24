وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف، سلطان الدويش، لوكالة الأنباء الكويتية، السبت، إن "شكل المباني المكتشفة تشبه مباني حضارة (أم النار) التى تعود الى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، 2500 سنة قبل الميلاد".

وأضاف الدويش أن تلك المنطقة تعد أحد أهم مناطق التاريخ القديم، إذ كان يطلق عليها قبل الإسلام ساحل العدان ومنطقة الخط وتعد أحد أهم محطات الطريق الساحلي التجاري القديم الذي يربط بين كاظمة البحور وهجر في شرق المملكة العربية السعودية.

وقد بدأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منذ عام 2004 التركيز على التراث الثقافي في دولة الكويت، لاسيما التراث المادي وذلك من خلال برامج لأعمال المسح والتنقيب الأثري والدراسات الميدانية وذلك لإبراز تاريخ وأهمية أرض الكويت ومساهمتها في بناء الحضارة الانسانية.

وقام المجلس في هذا الإطار بتوقيع اتفاقيات تعاون للتنقيب والمسوحات مع عدد من البعثات العلمية العالمية من جامعات ومعاهد متخصصة في علم الآثار للمشاركة مع الفريق الوطني للكشف عن هذا المخزون الثقافي.

ولا تعتبر النتائج التي يتم التوصل إليها خلال أعمال التنقيب الأثرية قاطعة ولكن أغلبها متغير ويرتبط بمواصلة العمل الميداني وقراءة الحدث التاريخي ومعرفة نتائج العمل الميداني في مواقع أخرى معاصرة للمواقع في دولة الكويت.