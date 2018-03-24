وقال ضابط الشرطة بلال ظفار إن أنيقة خاتون أحدثت عددا من الإصابات في ساعديها بشفرة حادة السبت قبل إبلاغ والدها والشرطة بوفاة الأطفال في ضواحي العاصمة الاقليمية.

زعمت خاتون أن عشيقها قتل ابنيها، الذين تتراوح أعمارهم 5 و9 سنوات، وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات.

وقال ظفار إن المرأة مطلقة منذ حوالي سبع سنوات وتواجه مشاكل مالية.

واحتجزت الشرطة عشيق المرأة، حسن مصطفى، لاستجوابه لكنه نفى تواجده في المنزل عندما جرى قتل الأطفال.

ويعتقد ظفار أن الأم التي قتلت أطفالها تعاني حالة اكتئاب شديد.