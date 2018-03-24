ويظهر المقطع رجلا، يبلغ من العمر 48 عاما، حاول اللحاق بشاحنة صغيرة كان داخلها شخصان استوليا على كلبه.

وتعلّق الضحية بنافذة السيارة لمسافة 60 مترا محاولا إيقافهما ليسترجع كلبه، إلا أن السائق رماه أرضا، ليتلقى بذلك إصابة خطيرة على مستوى الرأس.

ولفظ الرجل آخر أنفاسه بعدما تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على السارقين، بعد أسبوع من وقوع الحادث.