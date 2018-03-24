أبو ظبي - سكاي نيوز عربية لقي شخص حتفه بعدما حاول القبض على رجلين سرقا كلبه جنوب غرب الصين، حسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويظهر المقطع رجلا، يبلغ من العمر 48 عاما، حاول اللحاق بشاحنة صغيرة كان داخلها شخصان استوليا على كلبه.
وتعلّق الضحية بنافذة السيارة لمسافة 60 مترا محاولا إيقافهما ليسترجع كلبه، إلا أن السائق رماه أرضا، ليتلقى بذلك إصابة خطيرة على مستوى الرأس.
ولفظ الرجل آخر أنفاسه بعدما تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على السارقين، بعد أسبوع من وقوع الحادث.