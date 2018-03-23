وقالت تقارير صحفية إن شقيق الفتاة البالغ من العمر 21 عاما، هاجمها بسكين لأنها أرادت الانفصال عن شاب سوري تم تزويجها به، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويخضع الشقيق والزوج السوري للتحقيق بتهمة محاولة القتل بسبب الهجوم الذي وقع في 27 فبراير.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام، يان هولزتير، لصحيفة "شفيبيش تسايتونغ" إن المحققين يعتقدون بأن والدي الشابة "شاركا في الفعل"، وهما متهمان بالتسبب بأذى جسدي بالغ.