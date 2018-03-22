ولم يذكر تيلرسون الرئيس الأميركي في الخطاب، الذي ألقاه وسط تصفيق في مقر وزارة الخارجية.

وأورد الوزير المقال: "أود أن أطلب من كل واحد منكم أن يكون لطيفا كل يوم مع شخص آخر. نحن في مدينة قد تكون لئيمة للغاية".

وأوضح وقد بدا عليه التأثر: "لكنكم غير ملزمين باتباع هذه النصيحة".

وكان رئيس مجلس الإدارة السابق لإكسون موبيل، غير المتمرس سياسيا، يقول بانتظام منذ توليه منصبه إنه "جديد" في واشنطن.