أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ألقى ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، الخميس، كلمة في وداع مدينة واشنطن "اللئيمة".
ولم يذكر تيلرسون الرئيس الأميركي في الخطاب، الذي ألقاه وسط تصفيق في مقر وزارة الخارجية.
وأورد الوزير المقال: "أود أن أطلب من كل واحد منكم أن يكون لطيفا كل يوم مع شخص آخر. نحن في مدينة قد تكون لئيمة للغاية".
وأوضح وقد بدا عليه التأثر: "لكنكم غير ملزمين باتباع هذه النصيحة".
وكان رئيس مجلس الإدارة السابق لإكسون موبيل، غير المتمرس سياسيا، يقول بانتظام منذ توليه منصبه إنه "جديد" في واشنطن.