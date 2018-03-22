وتطبع شركة "دي لا رو" البريطانية في شمال إنجلترا جواز السفر الحالي ذو اللون الأحمر الداكن.

وذكرت وزارة الداخلية أنها أجرت منافسة عادلة ومفتوحة للتأكد من أن النتيجة النهائية هي منتج مؤمن، وذو جودة عالية، يقدم أفضل قيمة مقابل أموال العملاء.

وأضافت متحدثة باسم الوزارة: "لسنا ملتزمين بصنع جوازات السفر في المملكة المتحدة (...) يصنع جزء من كتيب جواز السفر حاليا في الخارج، ولا توجد أسباب أمنية أو تشغيلية تمنع استمرار ذلك".

وكان بعض مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي دعوا، خلال الحملات التي سبقت الاستفتاء على الانفصال، للعودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء، التي كانت تصدر من عام 1920 حتى عام 1988.