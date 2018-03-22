وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" :" جو المجنون يحاول التصرف مثل الرجل القوي. إنه في الحقيقة ضعيف جسديا وعقليا".

وأضاف:"يهددني (جو بايدن) للمرة الثانية بهجوم جسدي. إنه لا يعرفني، لذا سيسقط بقوة وسرعة (في حال وقع الشجار).. لا تهدد الآخرين يا جو".

وكان ترامب يرد ضمنيا على تصريحات أدلى بها بايدن، الأربعاء، في جامعة ميامي على هامش تجمع لمكافحة الاعتداءات الجنسية.

وأشار بايدن في حديثه إلى مقطع فيديو لترامب عام 2005 ويتضمن إهانة للنساء، وقال: "الرجل الذي أصبح رئيس دولتنا كان يقول إن بوسعه ملامسة أي امرأة في أي مكان وسترحب به".

وأضاف نائب الرئيس الأميركي السابق:" لو كنا معا في مدرسة ثانوية (هو وترامب) لأخذته خلف النادي الرياضي وأوسعته ضربا".

وكان بايدن ردد الكلام ذاته عام 2016 خلال تجمع ضمن حملة المرشحة الجمهورية الخاسرة في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون.