وتحولت ساحة بالقرب من مبنى الكابيتول الأميركي إلى ساحة قتال، حيث كان الناس يركضون في الميدان، ويقذفون كرات الثلج على بعضهم البعض.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد مؤسسي رابطة القتال بكرات الثلج في واشنطن العاصمة مايكل ليبين، قوله: "أفضل استراتيجية هي صنع كرات الثلج الخاصة بك، وإطلاقها على أي شخص يكون هدفا جيدا. هذه الأشياء هي في الأساس مجانية للجميع".

ومع التدفق المستمر للمقذوفات الثلجية في الهواء، ووجود كرات ثلجية ثقيلة يمكن أن تؤذي البعض، وجد بعض المقاتلين طرقا لتجنب التعرض للضرب.

وقالت السائحة من سان أنطونيو، سيسيليا نغيرو: "أنا أتبع أسلوب الاختباء. لذلك لدي استراتيجية إلى حد ما، وهي إخفاء كرة الثلج والتسلل بها".

يذكر أن عاصفة ثلجية كبرى اجتاحت شرق الولايات المتحدة، هذا الشهر، وصاحبها تساقط كثيف للثلوج، ورياح عاتية.

وأثرت العاصفة على رحلات الطيران وسفر الركاب، وتسببت في إغلاق المدارس وإعلان الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي.