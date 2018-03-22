ويستخدم ذهب مستخرج من مناجم في ويلز في تصنيع الخاتم، مثلما حدث عام 1923 أثناء زفاف الملك جورج السادس وإليزابيث باوز ليون (الملكة الأم)، والدة الملكة إليزابيث الثانية جدة الأمير هاري.

وتم اتباع التقليد ذاته عام 1947 عند زواج الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، حتى أصبح عادة تتبع في كل الزيجات الملكية.

واستخدم الذهب الويلزي أيضا لتصنيع خاتم كيت ميدلتون، عند زفافها على الأمير وليام عام 2011.

ومن المقرر أن يتم تصنيع خاتم ميغان ماركل في دار "وارتسكي" بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادا للزفاف المحدد له مايو المقبل.

ويعتقد أن لون خاتم ميغان ماركل سيكون ذهبيا خافتا، ليتماشى مع دبلة الخطبة التي صممها الأمير هاري بنفسه.

وقال بن روبرتس، مدير شركة "كلوغاو غولد" التي تزود العائلة الملكية بالذهب: "بالنظر إلى دبلة الخطوبة، فإن الخاتم يجب أن يتناغم معها. من المرجح أن يكون أصفر اللون".