يذكر أن "الإرث بالتعصيب" أمر تقديري وليس مثل "الإرث بالفرض" المحدد بالنص في الإسلام.

وورد في العريضة "أن اليتيمات اللواتي ليس لهن أشقاء، عليهن (بحسب قاعدة التعصيب) أن يتقاسمن الإرث مع أقرب الذكور إلى المتوفي (..) حتى وإن كانوا مجهولين ولم يسبق لهم الاتصال بالأسرة".

وأوضحوا أن "الأسرة المغربية تقتصر في أغلب الأحيان على الوالدين والأبناء (..) ولهذا يصبح مبدأ التعصيب ظالما".

وبين الموقعين على العريضة، الكاتبة ليلى سليماني، والباحث في شؤون الإسلام، رشيد بنزين، والممثلة لطيفة أحرار، بالإضافة إلى أسماء لمرابط، التي اضطرت هذا الأسبوع للاستقالة من مركز دراسات حول المرأة في الإسلام بسبب دعوتها للمساواة في الإرث.

وافتتح النقاش في المغرب بشأن موضوع الميراث في 2015 وسط مواقف متباينة بين من ينتقدون القوانين "التي لا تحقق المساواة"، ومن يرفضون كل نقاش في مسألة تم تفصيلها في نصوص مقدسة.