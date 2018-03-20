وجرى العثور على الطفلة كيرا مور في حالة حرجة داخل سيارة والدتها في نهر تيفي بمنطقة كارديغان، في ويلز، وتوفيت في وقت لاحق بالمستشفى، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعتقدت الأم في البداية أن سيارتها تعرضت للسرقة فبادرت إلى الاتصال بالشرطة، التي قامت بحملة بحث واسعة، طيلة ساعتين، لكن العثور على السيارة في النهر، أبعد الفرضية الأولى.

وقال والد الطفلة، جيت مور، في تدوينة على موقع فيسبوك، إن ابنته توفيت على الرغم من الجهود البطولية التي بذلتها الشرطة، لأجل إنقاذها.