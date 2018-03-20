وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في بيان إن نحو 160 كوريا جنوبيا سيزورون الشمال حتى الثالث من أبريل لتقديم أول عروض من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضافت الوزارة أن فريق البنات (ريد فلفت) للموسيقى الشعبية الكورية، ونجوم الموسيقى مثل تشو يونغ بيل، ولي سون هي، سيشاركون في الزيارة بعد أن عقد وفدا البلدين محادثات بشأن العروض الفنية في قرية بانمونغوم الحدودية.

وشهد المسرح الكبير عرضا تاريخيا قدمته فرقة أوركسترا نيويورك فيل هارمونيك في عام 2008. وقاعة الألعاب هي مشروع مشترك بين الشمال والجنوب يحمل اسم مؤسس مجموعة هيونداي تشونغ جو يونغ.

والاتفاق أحدث خطوة في تقدم العلاقات بين البلدين، بدأت بعد أن قال كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية في بداية العام الحالي، إنه يعتزم تحسين العلاقات.