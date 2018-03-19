واعترف الزوج ويدعى شون برايس، بأنه ظلم زوجته آشلي، وهي أم لطفلين، عندما اتهمها بالضعف العاطفي تجاه الكثير من الأمور، حتى اكتشف أنها تتمتع بشخصية قوية.



وقال الزوج المقيم في مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية، في منشوره الذي يضم صورة لزوجته وهي نائمة مع طفليهما، إنه أساء إليها عندما أطلق عليها مرارا بأنها "ضعيفة"، وطلب منها أن تنضج، وأن تصبح امرأة حقيقية، ولكنها كانت طوال الوقت قوية وصلبة.



وأوضح شون أن زوجته آشلي كانت صامدة أثناء ولادتها لطفليهما، من دون تخدير لها، حتى رزقا بهما وهما في وزن ثمانية أرطال فقط.



وتحدث شون عن جهود زوجته كأم تجاه طفليهما بعد الولادة، فقال إنها تعمل لساعات طويلة، يتبعها سهرات كثيرة من أجل رعاية طفلهما الأول، قبل استقبالهما لمولودهما الثاني.



وبحسب وكالة "سبوتنيك"قال الزوج : كنت أشاهدها كل يوم تأتي من دوام عمل مدته 12 ساعة، وتضطر من بعدها للبقاء مع طفلينا، رغم شعورها بالتعب والإرهاق، فكيف كنت غبيا لكي أصفها"بالضعف" رغم كل ما تفعله لنا".



وأكد شون برايس أنه يشكر الله على وجود زوجته في حياته، وعلى كل النجاحات والإخفاقات التي مروا بها في حياتهما الزوجية، وعلى قوتها التي كان أعمى لكي لايلحظها.



ونال منشور شون 100 ألف تفاعل على "فيسبوك"، وتم مشاركته أكثر من 70 ألف مرة، وتلقى الإشادات لاعترافه بفضل زوجته.