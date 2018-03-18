أسئلة تبدو غرائبية وربما مجنونة، للوهلة الأولى، ولكننا نكتشف، كلما أوغلنا في رواية تيسير خلف الجديدة "عصافير داروين" أنها أسئلة جدية كان كان يطرحها بروفيسور في جامعة هارفارد متخصص بالأنثروبولوجيا، يخطط لبناء قسم متميز للترفيه على هامش معرض شيكاغو العالمي عام 1893.

حين تصل دعوة الرئيس الأميركي إلى السلطان العثماني للمشاركة في المعرض، يقع في حيرة من أمره، فبماذا تشارك السلطنة في سباق الأمم؟ لا صناعة تفاخر بها، ولا مخترعات أو منجزات علمية.. لا شيء سوى خيول عربية أصيلة وفرسان من البدو، وممثلين، وتجار تحف شرقية من ولاية سوريا.

يفكر راجي صيقلي، وهو وجيه من وجهاء مدينة عكا الفلسطينية، بإنشاء ميدان للخيول العربية يمثل فيها الفرسان والممثلون والممثلات حرب داحس والغبراء الشهيرة بين قبيلتي عبس وذبيان، فيعجب السلطان بالفكرة ويمنح صاحبها الأوسمة والتكريم وامتياز إقامة هذا الميدان، فيجتمع نخبة من الأثرياء البيروتيين لتمويل هذا المشروع الذي يكلف أكثر من 120 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ ضخم في معايير القرن التاسع عشر، فيجمع راجي 45 حصاناً وفرساً أصيلاً وفرسان من البدو وغير البدو، وممثلين وممثلات، ويسافر بهم إلى العالم على متن سفينة مستأجرة تدعى سنثيانا.

صراعات معقدة

في خضم هذا المهرجان الصاخب بالألوان والرقصات والأغاني، تتكشف صراعات معقدة بين أصحاب رؤوس الأموال المساهمين، تتعدى الخلافات على طريقة الادارة لتصل إلى الضغائن الطائفية بين الموارنة والروم، بين البدو وأهل الريف والمدينة، بين الأثرياء وبين الفقراء.

يلعب المال في هذه الرواية دور المحرك للأحداث، فالبروفيسور الحالم بتطبيق نظرية داروين على البشر، يصدم بأصحاب رؤوس المال الذين يضعون يدهم على قسم الترفيه، ويخضعونه لمعاييرهم التسويقية، فيدخل في جدال عقيم مع ممثلهم المدعو سول بلوم الذي يحمل للبروفيسور سلسلة مالية تختلف عن سلسلته التطورية، ولكنه يجد تقاطعات بين السلسلتين بطريقة لا تخلو من كوميديا سوداء تتحول فيها الداروينية الاجتماعية إلى مادة للتسويق وجني الملايين.

تركز الرواية على شخصية مرب خيول بدوي يدعى حسن الرماح، يقنعه راجي باصطحاب جواده الدبران وفرسه نجمة والانضمام للفريق. يبدو حسن في مطارته لسلالات الخيول وملاحقته لمشجرات أنسابها، وكأنه يعمل بطريقة مناقضة لفكرة داروين، فهو ي}من بانتخاب الصفات النبيلة للخيول ومطاردتها إلى عمق البوادي، للحصول حصان كامل الصفات، ولكن حسن الذي يقع في مواقف غريبة نتيجة سوء فهم ما لتحديقه بالدوائر التي تنبثق من مؤخرة السفينة، سرعان ما يصاب بالاكتئاب، بعد أن يحترق جواده الدبران في حادث مفتعل، وحين تسرق مشرات أنساب الخيول التي كان يحملها، ولا نعرف من سرقها ولماذا؟ لتكشف أن هذه المشجرات هي التي تمنح الخيول قيمتها في المزاد العلني الذي بيعت فيه، لسداد الديون المتراكمة.

ولكن من أين أتت الديون؟ لقد أدت التطاحن بين ممولي المشروع إلى أن إعلان الحرب المفتوحة القذرة بينهم، فلجأوا إلى شركات المحاماة الأميركية، ووقعوا في براثن المرابين والمغامرين والمقامرين، وسلموا أنرهم لهم، فتحولوا إلى مجموعة من الفاشلين الذين بات حلمهم العودة إلى ديارهم متخليين عن الخيول والازياء وأحلام الثروة التي تبددت في ردهات المحاكم وأقسام الشرطة، والدسائس والمؤامرات.

محام غامض

يقع "المرمح الحميدي" كما هو اسمه، بين يدي محام غامض غريب الأطوار يستطيع عن طريق القوانين الأميركية أن يكسب المال من أي شيء، ونرى هذا المحامي كرجل ظل يحرك خيوط اللعبة من الخلف، لنصل في نهاية الرواية إلى الاستيلاء على الخيول وبيعها في مزاد علني، بعد ستة شهور من استنزاف الأموال الناتجة عن العروض في شيكاغو وكندا وكنساس، والتي جنى منها عشرات آلاف الدولارات هو المدير الأميركي الذي عينه، والمرابين الذي استحوذ على كل شيء في نهاية المطاف.

يقول راجي لهذا المحامي في نهايات الرواية: حسنا أنك لم تعرضنا للبيع في المزاد العلني، فيرد المحامي بأنه لولا إلغاء قانون العبودية لحصل ذلك!

تنتهي الرواية نهاية مأساوية، فبعد تسفير فريق "المرمح الحميدي" الذي يزيد عددهم على 120 شخصاً، على دفعات، يرفض حسن الرماح السفر ويهرب ملتحقا بعربة فرسه نجمة، وحين يراه موظفو المحكمة يطردونه فيجلس منتظراً أمام باب المحكمة لا ندري كم، ولكننا نعرف أنه تعرف إلى متشردين كانوا يطعمونه خبزا وحساء ساخنا معهم، إلى أن تضرب عاصفة ثلجية مدينة شيكاغو فيتجمد المتشردون ومعهم حسن الرماح، فيما يضع البروفيسور كتابه حول "الأنواع البشرية" في المطبعة، قبل أن يمضي بالعصفور الوحيد المتبقي من عصافير داروين الخمسة إلى متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك الذي تم تعيينه مديرا له.

"عصافير داروين" رواية مختلفة في سياق السرد العربي، وتشكل إضافة لتجربة تيسير خلف الروائية التي تتكئ على التاريخ في سعيها لبناء عالم روائي مختلف، ولعل كثافة الأحداث التي تنطوي عليها هي الجانب الوحيد الذي يؤخذ عليها، فهي تحتاج إلى تركيز شديد من القارئ محطات استراحة من اللهاث خلف الأحداث التي تبدو وكأنها تعدو عدو حصان عربي أصيل.