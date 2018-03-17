وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ياشيسلاف ناليفايكو، مدير شركة "أرمور" الأوكرانية للمعدات العسكرية، أجرى تجربة حية، فجعل شخصا يرميه بالرصاص على بعد عشرة أمتار فقط.

وتستطيع السترة القوية امتصاص طاقة الرصاصة فتحدث فيها ثقوبا محدودة، ويصل سعرها إلى قرابة 153 دولارا.

وبدا المدير "الشجاع" مرتاحا، وهو يقف على أرض يكسوها الثلج، ترويجا للشركة التي لا يزيد عمرها على العامين، وأورد الموقع الإلكتروني للمؤسسة "مهمتنا أن نصنع معدات مستدامة وآمنة وذات جودة يمكن الاعتماد عليها، لدى كل زبون".