ويظهر في الفيديو الذي يمتد لـ55 ثانية وصول "القطار الشبح" إلى المحطة التي كانت فارغة حينها.

وانتظر القطار في المحطة لعدة ثوان قبل أن يواصل مسيره.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، بأن رجال الأمن الذي يتولون مهمة مراقبة كاميرات المراقبة ذهلوا مما شاهدوه.

وقالت الصحيفة إن الفيديو التقط، السبت الماضي، مشيرة إلى أنه نشر على موقع "يويتوب" يوم 10 مارس، عبر قناة the Hidden Underbelly.

وذكر ناشر الفيديو في وصفه:" عندما كان أمن المحطة يشاهد كاميرات المراقبة لاحظوا هذا الشبح القطار يدخل المحطة ويتوقف فيها..".

وأضاف نقلا عن مصدر في المحطة "إنه يعمل منذ 12 عاما هنا ولم يشاهدا أمرا مثل هذا من قبل".

وحصد الفيديو نحو 62 ألف مشاهدة منذ نشره، وقدم كثيرون نظرياتهم لما حدث، وأبدى كثير منهم عدم اقتناعهم برواية الشبح.