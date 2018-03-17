وأظهر الشريط الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أشجارا صغيرة تتدحرج على أحد الشوارع بعد أن اقتلعتها رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

وفي مشهد آخر كان الرياح تقتلع شجرة عملاقة من جذورها، وبدت أيضا أشجار عدة وقد تحطمت نتيجة الإعصار.

وامتدت أثار الإعصار إلى إحراق خطوط التيار الكهربائي، وتدمير سقوف بعض المباني.

وأشارت "سكاي نيوز" الأسترالية إلى أن العديد من مناطق إقليم داروين، شمالي البلاد، أصبحت بلا كهرباء، ولفتت إلى أن الرياح خلفت دمارا هائلا.

وأفادت الأرصاد الجوية الأسترالية بأن الرياح القوية بدأت تضرب داروين، في وقت سابق اليوم، على أن يصل الإعصار المدمر إلى المنطقة في وقت لاحق.

ودعت السلطات السكان إلى اللجوء إلى المناطق الآمنة بسبب الظروف الجوية المتطرفة.