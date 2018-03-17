وضمن مشروع عرض سلسلة الأفلام الكلاسيكية "تي سي إن بيغ سكرين" من المقرر عرض "فيرتيغو" في قرابة 650 موقعا.

ورغم أن نسب المشاهدة الأولية للفيلم، الذي يعود إلى عام 1958، كانت فاترة ولم يحقق أرقاما جيدة بشباك التذاكر، إلا أن سمعة "فيرتيغو" تتزايد بمرور السنين.

وفي عام 2012، حل "فيرتيغو" حتى محل "سيتيزن كين" كأفضل فيلم في ترشيحات النقاد بعد تربع الأخير على عرش التقييم لنحو 50 عاما.