ويعرض المهرجان 110 أفلام بين طويلة وقصيرة وروائية وتسجيلية موزعة على 5 مسابقات إضافة إلى البرامج الموازية وبرنامج ضيف الشرف.
ويهدي المهرجان دورته السابعة إلى اسم الفنانين الراحلين الممثل المصري أحمد زكي والمخرج السوداني حسين شريف.
وتحل دولة رواندا ضيف شرف المهرجان، كما تحتفي هذه الدورة بمئوية ميلاد الزعيمين المصري جمال عبد الناصر والجنوب أفريقي نلسون مانديلا وذكرى مرور 10 سنوات على وفاة المخرج المصري يوسف شاهين.
وكرم المهرجان في الافتتاح المنتج والشاعر وكاتب السيناريو مدحت العدل رئيس شرف الدورة السابعة والمخرج السنغالي موسى توريه والممثل المصري جميل راتب والممثلة المصرية غادة عادل.
وبجانب عروض الأفلام والندوات يقيم المهرجان ورشة لصناعة الأفلام المستقلة يقدمها المخرج خيري بشارة ويعاونه فيها مدير التصوير محمود لطفي والمخرج المنفذ شريف عماشة.