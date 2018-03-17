أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تحت شعار "سينما من أجل غد أفضل" انطلقت، الجمعة، الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور عدد من نجمات السينما، بينهم المصرية ليلى علوي والسورية كندة علوش والتونسية درة زروق.