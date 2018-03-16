ولم يقدم المحامي مايكل أفيناتي تفاصيل بشأن التهديد ضد ستيفاني كليفورد، التي تستخدم اسم الشهرة ستورمي دانيلز في عملها.

وقال إن كيلفورد ستتحدث بالتفصيل عن الأمر في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) ستبث يوم 25 مارس، وفق ما أوردت "رويترز".

وقال في مقابلة مع "سي.إن.إن": "تعرضت موكلتي لتهديد جسدي لالتزام الصمت بشأن ما تعرفه عن دونالد ترامب".

وأضاف "ستقدم تفاصيل محددة بشأن ما حدث".

علاقة جنسية قديمة

وزعمت كليفورد أنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب بدأت في 2006، واستغرقت عدة أشهر، ونفى ترامب والبيت الأبيض الأمر.

وفي رسالة أرسلت لمحامي ترامب الخاص مايكل كوهين، الاثنين، عرضت كليفورد إرسال مبلغ 130 ألف دولار لحساب خصصه ترامب حتى تتحرر من اتفاق سري وقعته في أكتوبر 2016. وتجاهل كوهين العرض.

وقال كوهين إنه دفع لكليفورد 130 ألف دولار من ماله الخاص خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016، ولم يذكر سبب تقديم هذا المبلغ كما لم يحدد إن كان ترامب علم بذلك.

وأقام أفيناتي دعوة قضائية الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس، قائلا إن ترامب لم يوقع الاتفاق السري الذي أبرمه محاميه مع كليفورد مما يجعل الاتفاق باطلا ويتيح نشر الاتفاق والوثائق المرتبطة به.

وقال أفيناتي إن 6 نساء تواصلن مع مؤسسته القانونية للحديث عن علاقاتهن مع ترامب، مضيفا أن النساء كانت لديهن "قصصا مشابهة بشكل مذهل لقصة موكلتي".

وأضاف "ما زلنا بصدد التحقق من هذه المزاعم".

وفي وقت سابق أبلغ أفيناتي شبكتي (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن) أن اثنين على الأقل من النساء وقعن اتفاقات سرية.