ويصل ثمن القطعة إلى 9489 دولارا، وجرت تغطيتها بذهب صالح للأكل؛ وهي واحدة من ألف قطعة شوكولاتة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض وفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووضعت القطعة تحت حراسة رجلي أمن، خشية تعرضها للسرقة في معرض الشوكولاتة.

وصرح صانع الشوكولاتة البرتغالي، دانيل غوميز، بأن القطعة التي تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

وتم وضع قطعة الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.