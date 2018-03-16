وأظهرت صور حديثة تحولا إيجابيا كبيرا لساقي جستين، صاحبة الـ 11 عاما، التي كانت تعاني، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، من تأخر في النمو أدى إلى تقوس ساقيها 180 درجة.

وبسبب هذه الحالة النادرة كان من الصعب على جاستين المشي والحركة وممارسة الحياة الطبيعية.

وقام جراحون بتقطيع عظامها وتفكيك التقوس، قبل إعادة تركيب الساق بمساعدة الجبس.

وظهرت صور حديثة للطفلة بعد 5 أشهر من العملية المعقدة، وهي تستطيع المشي واللعب مع الأطفال، وعادت لممارسة الحياة بشكل طبيعي حاليا، وفقا للصحيفة.

وأصيبت جستين بمرض يدعى "بلاونتس" يتعلق بنمو الأطفال، أدى لتقوس ساقيها والتفافهما، حتى أصبحت قدماها تتجهان إلى الخلف.

وتكفلت مؤسسة "ميرسي شيبس" الكندية بمعالجة الطفلة على متن باخرة طبية، ثم إعادتها للكاميرون بعد نجاح العملية.