وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن الطائرة كانت متجهة من ياكوتسك، المنطقة الشهيرة بإنتاج الألماس شمال شرقي روسيا، إلى كراسنويارسك وسط البلاد، حاملة شحنة من الألماس والبلاتين والذهب تقدر قيمتها بنحو 370 مليون دولار.

وأثناء تحليق الطائرة سقط عشرات القطع الذهبية، تزن كل منها 20 كيلوغرام، علما أن السلطات تمكنت من استعادة 170 قطعة.

واضطرت الطائرت إلى الهبوط اضطراريا في مطار ماغان بعد اكتشاف تساقط الذهب، فيما أغلقت الشرطة ممرات المطار.

وقالت السلطات الأمنية إنه من غير الواضح حتى الآن إن كان سقوط الذهب حادثا عاديا أم محاولة للسرقة، فيما يخضع المهندسون الذين أعدوا الطائرة للإقلاع للتحقيق.