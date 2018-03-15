ويُعتقد أن هذا الفيديو قد تم تصويره منذ سنوات عدة، بينما كان اللاعب في فريق مختلف عن الذي يلعب فيه الآن، لكنه انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.

وأعرب فارين، الذي يلعب في صفوف فريق "بيتار القدس"، عن ندمه، قائلا إن "هذا الأمر لن يتكرر أبدا. لقد أخطأت وشعرت بالعار. وكل من يعرفني يدرك أن هذه ليست شخصيتي الحقيقة"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ووصف صحفيون إسرائيليون اللقطات بأنها "صعبة المشاهدة"، إذ بدت وكأنها محاولة متعمدة لإذلال المرأة. وقام اللاعب بإقفال هاتفه ولم يغادر منزله منذ انتشار الفيديو إلا للتدريب، وفق "هآرتس".

وبينما تدرس الشرطة الإسرائيلية ما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائي ضد اللاعب، قرر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، مكتفيا بوضع القضية في يد السلطات القضائية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إدارة فريق "بيتار القدس" عقدت اجتماعا بشأن الفيديو، خلص إلى عدم نيتها اتخاذ إجراء ضد فارين في الوقت الحالي على الأقل.

ويظهر في الفيديو لاعبان آخران لا يزالان يلعبان في الدوري الإسرائيلي الممتاز، وليس من الواضح ما إذا كانت فرقهم على علم بالفيديو، أو ما إذا كانوا يفكرون أيضا في اتخاذ إجراء تأديبي.