وقال الوالد، في كلمة خلال الحفل على الهواء مباشرة، إن ابنه كان من أوائل من سقطوا بعد ثورة 25 يناير، مضيفا "بالرغم من ألم الفراق إلا أنني في غاية الفرح والسرور لأن مصر تستحق كل الخير". وتابع "رسالتي للخونة هي أن مصر لن تسقط، لأن بها شعب عبقري وجيش عظيم".

وبعدها تقدم بطلب للرئيس السيسي، قائلا "عندي طلب أريد أن أقدمه على الهواء وأرجو أن تقبله مني سيدي الرئيس. أنا مدير عام في التربية والتعليم في محافظة القلوبية، وإيمانا بحبي واعتزازي لتراب هذا الوطن، أعلن تقديم استقالتي من التربية والتعليم على أن تقبلني جنديا بالقوات المسلحة".

وأضفا "وذلك بدافع حب الوطن الذي نأمل أن نضعه دائما في دائرة التميز والصدارة". ولاقت كلمة الوالد تفاعلا كبيرا بقاعة الحفل، حيث صفق له كل الحاضرين بمن فيهم السيسي، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.