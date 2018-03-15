وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن بعض زبائن الخباز أطلقوا عريضة لدعم المدعو سيدريك فايفر، بسبب الغرامة المالية الكبيرة التي يتوجب عليه دفعها.

ودافع كريستيان بران، رئيس بلدية لوسيني-سور-بارس (شمالي فرنسا)، التي يبلغ عدد سكانها 2000 شخص، عن الخباز، قائلا "في منطقة سياحية، من الضروري أن يظل أي نشاط تجاري مفتوحا كل يوم خلال فصل الصيف".

وأضاف "أسوأ شيء يمكن أن يعاني منه السائح هو أن يجد محلا أو متجرا مغلقا".

من جهتها، قالت المديرية الإقليمية للشركات والمنافسة والعمل والتوظيف إن سيدريك فايفر لم يمتثل للقوانين المعمول بها في البلاد.

وبموجب قانون العمل المحلي، فإنه من المفروض على كل خباز إغلاق متجره مرة واحدة في الأسبوع.