ويركز الفيلم على مرحلة تولي زايد الأول حكم إمارة أبوظبي خلال الفترة ما بين 1855 إلى 1909 مسلطاً الضوء على التطورات التي شهدتها الإمارة في مختلف المجالات.

جرى تصوير الفيلم في جزيرة الحديريات الواقعة جنوب غرب جزيرة أبوظبي حيث تم بناء نموذج يحاكي شكل المدينة والإمارة أبوظبي في القرنين التاسع عشر والعشرين كما تم بناء نموذج مطابق لقصر الحصن الشهير في تلك الفترة.

وشارك في إخراج العمل 14 مخرجاً وأنتجه 55 متخصصاً فيما أدى أدوار العمل الفنية 30 ممثلاً من الإمارات وسوريا والعراق والأردن إلى جانب 450 بحاراً و430 خيالاً إلى جانب أكثر من 3200 مجاميع.