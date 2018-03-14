وتناوب على حمل الشعلة الأولمبية 20 رياضيا من الأولمبياد الخاص برفقة نخبة من رجال الشرطة من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم الإماراتيين علي خصيف وإسماعيل مطر واللاعبة الإماراتية للتزلج على الجليد زهرة لاري، بالإضافة إلى ثاني القمزي سائق قوارب الفورمولا1 ضمن فريق الفيكتوري الإماراتي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد انطلق موكب الشعلة الأولمبية من جامع زايد الكبير، حيث شهد موقع انطلاق رحلة شعلة الأمل استعراضا للخيول قدمه رجال شرطة أبوظبي.

واتجه الموكب بعد ذلك نحو شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حيث استقبله هناك أعضاء مجلس إدارة أدنوك وموظفوها، وتابع الموكب بعد ذلك رحلته نحو قصر الإمارات.

وتابع موكب الشعلة الأولمبية رحلته منطلقا نحو متحف اللوفر أبوظبي حيث استعرضت شرطة أبوظبي مجموعةً من سيارات الشرطة الكلاسيكية.

ومن ثم توجهت الشعلة إلى مقر الشعلة الختامي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى يوم افتتاح الألعاب الإقليمية 17 مارس الجاري، لتظل شعلتها مضاءة إلى أن يسدل الستار على الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 في أبوظبي.