ووجد التقرير أن بوروندي هي أقل دول العالم سعادة، وأن سعادة الأميركيين تقل حتى مع زيادة غنى بلادهم.

وصنف تقرير السعادة لهذا العام 156 دولة وفقا لدرجات حققتها فيما يتعلق بمعايير مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، والكرم وغياب الفساد.

وتقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي لتحل محل النرويج في المرتبة الأولى.

وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة في العالم في عام 2018، فنلندا والنرويج والدنمارك وآيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة 18، متراجعة عن المرتبة 14 العام الماضي، فيما احتلت بريطانيا المرتبة 19، تليها الإمارات في المرتبة 20.

ولأول مرة منذ عام 2012 عندما بدأ المؤشر، الذي يعتمد على العديد من منظمات قياس الرأي العام والبيانات الحكومية والمناهج البحثية، يصنف المؤشر سعادة المهاجرين المولودين في بلد أجنبي في 117 دولة.

وحصلت فنلندا على أعلى مرتبة في هذا التصنيف. وأظهر المسح أن المولودين في بلد أجنبي هم أقل سعادة في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ سبع سنوات.

وقال الأستاذ بجامعة بريتش كولومبيا في كندا جون هليول: "أبرز ما تظهره نتائج التقرير هو الاتساق الملحوظ بين سعادة المهاجرين وسعادة المولودين في بلادهم".

وأضاف: "من ينتقلون إلى بلد سعيد يكسبون ومن ينتقلون إلى بلد أقل سعادة يخسرون".