وتابع الحاضرون يتقدمهم حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي العرض المسرحي كتاب الله: " الصراع بين النور والظلام" تأليف حاكم الشارقة وإخراج السوري جهاد سعد.

وتستعرض المسرحية عبر خمس مشاهد سير علماء المسلمين الأوائل الذين نبغوا في شتى مجالات العلوم ونقل الغرب عنهم علمهم وفكرهم أمثال جابر بن حيان ويعقوب بن إسحاق الكندي والحسن بن الهيثم والخوارزمي والرازي والفارابي وأبو الريحان البيروني.

وسلم حاكم الشارقة في حفل الافتتاح الممثل والمخرج المصري محمد صبحي جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الثانية عشرة وعلى المستوى المحلي كرم الممثل والمخرج الإماراتي محمد العامري.

وتسلمت فرقة مسرح أكون من المملكة المغربية جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي عن عرض "صولو" الذي توج كأفضل عرض بمهرجان المسرح العربي الذي عقد في تونس في يناير.

وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية حتى الثاني والعشرين من مارس على مسرح قصر ثقافة الشارقة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.