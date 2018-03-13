ورصدت الصورة ترامب الابن خلال إجرائه مقابلة تلفزيونية، إلا أن المصور الذي التقط الصورة، كان ذكيا في اختيار الزاوية. وتظهر الصورة وكأنه يعطي تصريحا لأرنب شوكولاته ضخم.

وقالت تقارير إعلامية إنه جرى التقاط الصورة في محل حلويات في ولاية بنسلفانيا.

ونشر المصور أندرو راش، الصورة على حسابه في "تويتر"، وعلق عليها قائلا "هنا تكمن خطورة القيام بحملة في مصنع للحلويات".

من جهته، كتب ترامب الابن بشكل ساخر في تغريدة له على تويتر "أرنب الشوكولاته كان حادا جدا خلال المقابلة وكان طعمه لذيذا بعد ذلك"، وفقا لوكالة "سبونتيك.