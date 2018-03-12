وقال حاكم المنطقة روز موريشيانكانو 140 شخصا آخرين أصيبوا في المكان ذاته، إصابة اثنين منهما خطيرة.

وذكر مسؤول آخر إن 14 شخصا لقوا مصرعهم على الفور بعدما ضرب البرق كنيسة تابعة لطائفة الأدفنتست البروتستانتية في مقاطعة نايرغرو، مشيرا إلى أن اثنين من المصابين فارقوا الحياة متأثرين بجروحهم.

وأشار إلى أن 17 شخصا مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكان حادث مماثل وقع في رواندا، الجمعة الماضية، أدى إلى مصرع طالب بعدما ضرب البرق مجموعة من 18 شخصا.